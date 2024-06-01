بعد موافقة إسرائيل.. أول تعليق من حماس على مقترح صفقة وقف إطلاق النار بغزة

وكالات

قال أسامة حمدان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس": طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن مقترح وقف إطلاق النار أمر إيجابي ونعكف على دراسته للرد عليه، موضحًا أن الحركة لم تتسلم مقترحًا مكتوبا بشأن خطة بايدن حتى الآن.

وأضاف القيادي في حماس، خلال حديثه لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الإطار العام لما ورد في البيان القطري المصري الأمريكي جيد إجمالا لكن نحتاج لمعرفة تفاصيل الخطة.

ولفت إلى أنه لا يمكن القبول ببقاء قوات الاحتلال في غزة أو إدارتها معبر رفح، إذ أن وزارة الداخلية في القطاع كانت تدير المعبر قبل الحرب وستظل تديره بعد وقف إطلاق النار.

وأوضح أن اليوم التالي للحرب يقرره الفلسطينيون دون إملاء من أي طرف، مشيرًا إلى أن الحركة تتعامل مع أي مقترح يتضمن وقفا لإطلاق النار وانسحابا من غزة وإعادة إعمارها وصفقة تبادل عادلة والتزام الاحتلال بذلك.

وأصدرت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، بيانًا صحفيًا مشتركًا، بشأن الحرب الجارية في قطاع غزة منذ نحو 8 أشهر.

وقالت مصر وقطر وأمريكا في البيان المشترك، "بصفتنا وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى، ندعوحماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في أمس الجمعة.

وأضاف البيان المشترك، أن المبادئ التي حددها الرئيس بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف في صفقة تخدم المصالح المتعددة، لافتًا إلى أن الصفقة من شأنها إنهاء المعاناة الطويلة لسكان غزة فورا وكذلك معاناة الأسرى الإسرائيليين وذويهم، ويعد الاتفاق خارطة طريق لوقف دائم لإطلاق النار من أجل إنهاء الأزمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، إن هناك جهودًا مركزة لوقف إطلاق النار في غزة وينبغي ألا يكون مؤقتا بل دائما يضمن أمن إسرائيل، مؤكدا على أن أمريكا ومصر وقطر سيتولون متابعة ومراقبة مرحلة الاتفاق الأولى.

وتابع الرئيس الأمريكي في خطاب أمس الجمعة، إسرائيل عرضت مقترحا جديدا وهو خارطة طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الأسرى وتم نقله من قطر إلى حماس، موضحًا أن المقترح الإٍسرائيلي الجديد يشمل 3 مراحل يتضمن عودة الفلسطينيين إلى منازلهم.

المرحلة الأولى ستستمر 6 أسابيع بوقف شامل لإطلاق النار وانسحاب القوات الإٍسرائيلية من المناطق السكنية في غزة، بينما المرحلة الثانية من مقترح إسرائيل سيتم فيها تبادل جميع الأسرى ممن هم على قيد الحياة بما في ذلك الجنود، بينما المرحلة الثالثة تشمل إعادة إعمار غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل تريد اتفاقا على مراحل لحماية أمنها، بالإضافة إلى أن المقترح الإسرائيلي أيضًا يشمل رفع نسبة دخول المساعدات إلى غزة لـ600 شاحنة ، إضافة إلى أن مقترح إسرائيل يشمل انسحاب جيشها من المناطق الحيوية في غزة أيضًا.

وتابع بايدن: "على القادة وقف الحرب والبدء في مرحلة جديدة تُنهي المعاناة، لا يمكن أن نفوت هذه اللحظة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة، خاصة وأن القصف الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح كان مروّعا، كما أن النهج الشامل المطروح على الطاولة سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا".

وأكد بايدن: "هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم، لذا أطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة، خاصة وأن المسؤولون القطريون أكدوا لي أن حماس ستلتزم بالاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، لذا سنحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أنني أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على الخطة الحالية ومنهم أعضاء في الحكومة".

وأوضح بايدن: "حماس لم تعد قادرة على تنفيذ هجوم آخر كهجوم السابع من أكتوبر ، لذا حان وقت انتهاء هذه الحرب المستمرة في غزة، فالفلسطينيون تعرضوا لجحيم والحرب قتلت عددا كبيرا للغاية من المدنيين، لذا على القادة وقف الحرب والبدء في مرحلة جديدة تُنهي المعاناة".