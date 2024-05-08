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رئيس الموساد السابق: سأوقف الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة

06:14 م الأربعاء 08 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن رئيس الموساد السابق داني يتوم، اليوم الأربعاء، إنه في حال كان صاحب قرار لأوقف الحرب إذا كان المقابل هو إطلاق سراح الأسرى بغزة.

من ناحية أخرى، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، انتهاء اجتماعي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" بيل بيرنز مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا.

ووصل بيرنز إلى تل أبيب في وقت سابق اليوم الأربعاء عقب انتهاء زيارته في مصر وقطر من أجل محاولة إنجاح اتفاق وقف إطلاق داخل قطاع غزة من أجل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية.

وكانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها سابقًا على اقتراح الهدنة الذي وصفته إسرائيل في وقت سابق بـ "السخي" لكنها عقب موافقة حماس عليه أعلنت تعارضها مع رؤيتها وشرعت بعدها في اجتياح رفح.

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