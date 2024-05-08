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وزير الدفاع الأمريكي: نراجع بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل ولم نتخذ قرارًا بعد

06:12 م الأربعاء 08 مايو 2024

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة لا تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون يراجع بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح ولم يتخذ قرارا بعد بشأن شحنة الأسلحة، موضحا أن واشنطن علقت شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار لإسرائيل.

وأكد أوستن أن واشنطن كانت واضحة من البداية بأن على إسرائيل وضع المدنيين في رفح في الحسبان عند التفكير في شن عملية عسكرية.

بينما شدد وزير الدفاع الأمريكي، على أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما يلزم لتزويد إسرائيل بما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

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