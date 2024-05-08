الشرطة تخلي اعتصاما للطلبة تضامنا مع غزة في جامعة جورج واشنطن

واشنطن - (أ ف ب)

أخلت شرطة واشنطن مخيما أقامه طلاب مؤيدون للقضية الفلسطينية في جامعة جورج واشنطن الأربعاء بعد أن أوقفت عدة أشخاص فجراً.

وذكرت صحيفة جي دبليو هاتشيت التي يديرها الطلاب أن بعد الرابعة صباحا اقتحم مئات الشرطيين ساحة الجامعة، وقاموا باعتقال طلاب واستخدموا رذاذ الفلفل.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن نحو 30 شخصا اعتقلوا.

جاءت الاعتقالات في الوقت الذي كان من المتوقع أن يدلي رئيس بلدية واشنطن العاصمة وقائد الشرطة بشهادتهما أمام الكونغرس في وقت لاحق من اليوم حول سبب الانتظار أكثر من أسبوع لإخلاء المخيم.

وقالت إدارة الشرطة في بيان إنها حاولت "تهدئة التوتر" من دون اعتقالات، لكن بناء على "الحوادث والمعلومات، كان هناك تصعيد تدريجي في الاحتجاج".

اندلعت الاحتجاجات في عدة جامعات في مختلف أنحاء البلاد في الأسابيع الأخيرة، حيث تظاهر الطلاب ضد الحرب في غزة ودعوا الجامعات إلى قطع العلاقات المالية المباشرة أو غير المباشرة مع شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية والمؤسسات الإسرائيلية.

وألغت جامعة كولومبيا، مركز التظاهرات، الاثنين حفل التخرج الرئيسي. واعتقل فيها ما لا يقل عن 100 متظاهر مؤيدين للفلسطينيين الأسبوع الماضي، وانتقد الطلاب ما اعتبروه "رداً قاسياً".

أدان الرئيس جو بايدن الثلاثاء تصاعد معاداة السامية في خطاب ألقاه في مبنى الكابيتول، قائلاً "لا يوجد مكان في أي حرم جامعي في أمريكا - أي مكان في أمريكا - لمعاداة السامية أو خطاب الكراهية أو التهديد بالعنف من أي نوع".

وقال الطلاب المحتجون، بما في ذلك بعض الطلاب اليهود، إنهم نددوا بأعمال معاداة السامية في المسيرات الصاخبة أحيانًا، واتهموا منتقديهم بالخلط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية.