وزير إسرائيلي: ليس لدينا نية للدخول في حرب لكن علينا أن نستعد لكل الخيارات

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليس لديها نية للدخول في حرب لكن عليها أن تستعد لكل الخيارات.

وأكد جالانت أنه إذا كانت الحرب هي الملاذ الأخير، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخوضها وستكون كارثية للبنان وحزب الله، مضيفا "الحرب ستكون مكلفة لإسرائيل ونتمنى أن نصل إلى حل دون حرب".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه ينبغي ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة لا تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون يراجع بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح ولم يتخذ قرارا بعد بشأن شحنة الأسلحة، موضحا أن واشنطن علقت شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار لإسرائيل.