إعلان

BBC

وزير إسرائيلي: ليس لدينا نية للدخول في حرب لكن علينا أن نستعد لكل الخيارات

06:08 م الأربعاء 08 مايو 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

مصراوي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ليس لديها نية للدخول في حرب لكن عليها أن تستعد لكل الخيارات.

وأكد جالانت أنه إذا كانت الحرب هي الملاذ الأخير، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيخوضها وستكون كارثية للبنان وحزب الله، مضيفا "الحرب ستكون مكلفة لإسرائيل ونتمنى أن نصل إلى حل دون حرب".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إنه ينبغي ألا تشن إسرائيل عملية عسكرية في رفح دون خطة لا تأخذ في الاعتبار أمن وسلامة المدنيين.

وأشار أوستن إلى أن البنتاجون يراجع بعض المساعدات الأمنية لإسرائيل في سياق الأحداث الجارية في رفح ولم يتخذ قرارا بعد بشأن شحنة الأسلحة، موضحا أن واشنطن علقت شحنة واحدة من الذخائر شديدة الانفجار لإسرائيل.

هذا المحتوى من

Ma7shy
يوآف جالانت وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل جيش الاحتلال الإسرائيلي رفح اقتحام معبر رفح معبر رفح محور فيلادلفيا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الشرطة تخلي اعتصاما للطلبة تضامنا مع غزة في جامعة جورج واشنطن

إعلان

إعلان

حتى لا ننسى "اليوم التالي".. كيف يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون في سلام؟
وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو
الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة
وزير الإسكان يُعلن تفاصيل تنفيذ شقق "سكن لكل المصريين" بـ 3 مدن
مصدر رفيع المستوى: استئناف مفاوضات الهدنة اليوم في القاهرة بحضور كافة الأطراف
قرعة علنية للمتقدمين لحجز شقق جنة والإسكان المتميز يوم 15 و 16 مايو