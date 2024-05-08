ليتوانيا لا تزال منفتحة على إرسال جنود لتدريب قوات في أوكرانيا

ريجا - (د ب أ)

قالت رئيسة وزراء ليتوانيا انجريدا سيمونيته، اليوم الأربعاء، إن بلادها لاتزال منفتحة على إرسال قوات برية إلى أوكرانيا في إطار مهام تدريب الجنود الأوكرانيين.

وأكدت سيمونيته لصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، انفتاحها الذي كانت أعربت عنه سابقا تجاه الخطة.

وقالت إن بلادها، وهي عضو بحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، مستعدة لإرسال جنود لأوكرانيا في مهمة تدريبية، وأضافت أن هناك تصريح من برلمان البلاد لتنفيذ ذلك، ولكن كييف لم تطلب هذا بعد.

يشار إلى أن ليتوانيا من أشد داعمي أوكرانيا منذ انطلاق الحرب الروسية الشاملة على الأراضي الأوكرانية منذ أكثر من عامين.

وأقرت سيمونيته بأن روسيا ستنظر إلى نشر قوات ليتوانية في أوكرانيا على أنه استفزاز، وقالت إنها لا تعتقد أن موسكو ستستخدم الأسلحة النووية بالفعل، رغم تدريبات على ذلك أعلنتها روسيا أمس الأول الاثنين.

ونقلت الصحيفة عن رئيسة الوزراء قولها: "إذا فكرنا في الرد الروسي، لن نتمكن من إرسال أي شيء. نسمع كل أسبوعين أنه سوف يتم تدمير شخص ما بالأسلحة النووية".

واتهمت سيمونيته روسيا بتكثيف هجماتها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وقالت إن هذا كان يهدف إلى إرهاق السكان وزيادة تحركات اللاجئين إلى خارج أوكرانيا.