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BBC

محتجون إسرائيليون يغلقون طريقًا سريعًا في تل أبيب

10:14 ص الأربعاء 08 مايو 2024

محتجون إسرائيليون

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تل أبيب - (د ب أ)

أغلق نشطاء طريق "أيالون السريع"، في تل أبيب، خلال ساعة الذروة صباح اليوم الأربعاء، للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وأغلق المحتجون، من بينهم أقارب الرهائن، حركة المرور، المتجهة شمالا، عند "تقاطع روقاخ"، قبل وصول مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي.آي.إيه"، وليام بيرنز، إلى إسرائيل، مطالبين بإبرام اتفاق مع حماس لإطلاق سراح المختطفين، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وأعيد فتح الطريق السريع أمام حركة المرور، المتجهة شمالا، بعد إغلاقه لمدة حوالي 20 دقيقة من قبل النشطاء.

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