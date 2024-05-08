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إعلام عبري: مدير المخابرات الأمريكية يلتقي نتنياهو بإسرائيل الأربعاء لبحث الصفقة المحتملة

12:11 ص الأربعاء 08 مايو 2024

وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" وليام بيرنز يصل إلى إسرائيل الأربعاء للقاء رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع لبحث الصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن دبلوماسي مطلع أن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي وافقت عليه حركة حماس مماثل لمقترح أيدته إسرائيل في وقت سابق.

وكانت حماس قالت إن وفدها المفاوض وصل إلى القاهرة لمتابعة الجهود مع الوسطاء في مصر وقطر من أجل إنجاز اتفاق وقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

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