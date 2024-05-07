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BBC

رئيس الشاباك زار السويد لتفقد الترتيبات الأمنية قبيل انطلاق مسابقة يوروفيجن

11:58 ص الثلاثاء 07 مايو 2024

رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار

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تل أبيب - (د ب أ)

قام رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، رونين بار، بزيارة مدينة مالمو السويدية، الأسبوع الماضي، لتفقد الترتيبات الأمنية المطبقة للوفد الإسرائيلي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت المقبل في صالة "مالمو أرينا".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن مسؤولي الأمن يرون أنه من المتوقع أن تكون هناك "محاولات استفزازية"، تستهدف المتسابقة الإسرائيلية، إيدن جولان /20 عاما/، والوفد المرافق لها.

ومن المقرر أن تشارك جولان بأغنية "هوريكان" (إعصار) المعدلة، التي وفقا لتقارير إعلامية، تشير إلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

رونين بار رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العام رئيس الشاباك الإسرائيلي تل أبيب
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