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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على وزير الدفاع الإيراني لنقله طائرات مسيرة وصواريخ لروسيا

08:45 م الجمعة 31 مايو 2024

وزير الدفاع الايراني محمد رضا أشتياني

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بروكسل (د ب أ)

وضع الاتحاد الأوروبي وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني ضمن قائمة المستهدفين بجولة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران جراء دعم إيران للغزو الروسي لأوكرانيا.

واتفقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، على فرض عقوبات على ستة أفراد وثلاثة كيانات إيرانية لدورهم في نقل طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، أو لإرسال أسلحة إلى جماعات مسلحة في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر.

وتم فرض عقوبات على سلاح البحرية التابع للحرس الثوري الإيراني لإرساله طائرات مسيرة وصواريخ إلى جماعات مسلحة مثل جماعة الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان.

وصعّدت الميليشيات التي تعمل لحساب إيران بشكل كبير هجماتها ضد المصالح الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

ويخضع الأفراد المشمولون بالعقوبات لتجميد أصولهم وحظر سفرهم في الاتحاد الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، يُحظر توفير أموال وموارد اقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد والمنظمات المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات.

محمد رضا أشتياني إيران طائرات مسيرة روسيا الاتحاد الأوروبي
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