فرنسا تعلن تفاصيل مخطط الهجوم على ملعب كرة قدم بالأولمبياد

وكالات

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، أن سلطات الأمن في بلاده أحبطت خطة لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال أولمبياد باريس.

وقال جيرالد دارمانين في بيان، إن أعضاء المديرية العامة للأمن الداخلي ألقوا القبض على رجل عمره 18 عاما من الشيشان يوم 22 مايو، للاشتباه في وقوفه خلف خطة لمهاجمة فعاليات لكرة القدم ستقام في مدينة سان إتيان جنوب البلاد.

ووفقا لتحقيق أولي، كان الرجل يعد لهجوم يستهدف ملعب جوفروا-غيشار في سان إتيان الذي سيستضيف عدة مباريات كرة قدم خلال دورة الألعاب الصيفية

وكان الهجوم المخطط له سيستهدف مشجعين وقوات شرطة، إذ أراد المشتبه به مهاجمة فعاليات أولمبية "ليموت ويصبح شهيدا،" وفقا للبيان.

ولم يشر دارمانين إلى تهديد أمني محدد ضد مباريات كرة القدم، لكنه قال إن هناك عدة تهديدات محتملة، منها تلك التي تشكلها جماعات إسلامية متطرفة، ونشطاء البيئة الذين يتسمون بالعنف، وجماعات يمينية متطرفة، وهجمات رقمية من روسيا أو أعداء آخرين.

وتقام أولمبياد باريس من 26 يوليو حتى 11 أغسطس، وتجرى مباريات كرة القدم في عدة مدن فرنسية قبيل إقامة النهائي في ستاد فرنسا في باريس.

وكانت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، قد أكدت في أبريل أن سلطات مكافحة الإرهاب قد ألقت القبض على فتى يبلغ من العمر 16 عاما بعدما قال على مواقع التواصل الاجتماعي إنه يريد أن يموت "شهيدا" خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وقالت مصادر لرويترز، إن الحكومة الفرنسية طلبت من نحو 45 دولة أجنبية المساهمة بعدة آلاف إضافية من العسكريين وأفراد الشرطة والموظفين المدنيين للمساعدة في تأمين دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.