الدفاع الفرنسية تبرر منع مشاركة إسرائيل بمعرض دفاعي

وكالات

أكدت وزارة الدفاع الفرنسية منع مشاركة شركات إسرائيلية في معرض أوروساتوري للصناعات الدفاعية والأمنية، وبررت القرار بعدم الاستجابة لمطلب وقف عملية رفح.

وفي وقت سابق، قالت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري -وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين- إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر يوم 17 يونيو المقبل بالقرب من باريس.

كانت الشركة المنظمة لمعرض يوروساتوري وهو معرض دولي للدفاع والأمن البريين الجمعة، قالت إنه تم بقرار من السلطات الفرنسية إلغاء مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في المعرض المقرر في 17 يونيو المقبل بالقرب من باريس.

وقالت شركة "كوج إيفنتس" المنظمة للمعرض لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "بقرار من السلطات الحكومية، لن يكون هناك أي جناح عرض لقطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلي في معرض يوروساتوري 2024″، من دون مزيد من التفاصيل.

وفيما سبق دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تمهيدا "للاعتراف بدولة فلسطين".

وقال بيان للإليزيه إن ماكرون وعباس جددا الدعوة لوقف العمليات العسكرية في غزة فورا كما طالبت محكمة العدل الدولية.