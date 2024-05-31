الجيش السوداني يعلن مقتل 7 من جنوده وإصابة 28 آخرين في معارك مع الدعم السريع

الخرطوم (د ب أ)

أعلن الجيش السوداني، اليوم الجمعة، وصوله إلى عمق تواجد "قوات الدعم السريع" في مدينة بحري ومنطقة الحلفايا شمال العاصمة الخرطوم.

وقال الجيش في بيان عبر صفحته على الفيسوك: "نفذت قواتكم عملية نوعية ناجحة فجر اليوم، أدت إلى تدمير عدد كبير من آليات العدو وخلفت العديد من الهلكى من قادة وعناصر مليشيا آل دقلو الإرهابية، كما تمكنت القوات من الوصول إلى عمق العدو في منطقة بحري والحلفايا".

كما أعلن الجيش السوداني عن مقتل 7 من جنوده وإصابة 28 آخرين في المعارك.

من جانبها، أعلنت قوات الدعم السريع، عبر حسابها على منصة "إكس" أنها تمكنت من إسقاط طائرة حربية من طراز (أبابيل) للجيش السوداني "كانت تقصف المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان في مدن السودان المختلفة"، مشيرة إلى أن عملية إسقاط الطائرة الحربية تأتي "ضمن معارك عسكرية".