أول تبادل للأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ شهور

موسكو/كييف- (د ب أ)

تبادلت روسيا وأوكرانيا مجددًا أسرى الحرب وهي المرة الأولى منذ شهور.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الجمعة، أعيد 75 جنديا روسيا "كانوا يواجهون خطر الموت".

وفي المقابل، سلمت روسيا 75 أسيرًا حرب إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية المبادلة على قناته على تطبيق تليجرام.

كما تبادل الجانبان جثامين الجنود القتلى.

وتردد أن أوكرانيا تسلمت رفات 212 جنديا. وفي المقابل تسلم الجانب الروسي 45 جثمانا.

وكانت آخر عملية تبادل أسرى بين الجانبين أجريت في فبراير.

وقبل يومين فقط، اتهمت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا الجانب الأوكراني بتخريب المبادلة، قائلة إن كييف "تتقدم بمطالب جديدة باستمرار".