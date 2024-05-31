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BBC

استطلاع للجيش الإسرائيلي: تضاعف طلبات تقاعد الضباط خلال الحرب بغزة

04:18 م الجمعة 31 مايو 2024

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

كشف استطلاع داخلي للجيش الإسرائيلي- حصلت عليه صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية-، أن 42 % فقط من الضباط في جيش الاحتلال يريدون التوقيع على استمرار الخدمة، مقارنة بـ 49% قبل الحرب.

ونقلت الصحيفة العبرية عن ضابط رفيع في جيش الاحتلال قوله، "إن الشعور بالفشل يطارد الضباط ولا يريدون الخدمة في جهاز فاشل"، فضلًا عن الاستنزاف الشديد الذي يتعرضون له، والأضرار التي لحقت بالحياة الأسرية، وخيبة الأمل بشأن مستوى أجور الضباط، كما أن هناك أيضًا شعور بالمسؤولية عن النتائج الوخيمة".

وحسب الاستطلاع الذي أجراه الجيش، فإن طلبات الضباط للتقاعد من الجيش تضاعفت أثناء الحرب، فقد أكدت الصحيفة أن نتائج الاستطلاع "مقلقة".

وأذهلت نتائج الاستطلاع، القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، إذ اعتقدوا أن التأييد الشعبي، والمساهمة في الحملة وبالطبع استقامة الطريق سيؤدي على الأقل الحفاظ على النسب ذاتها.

فيما يقول أحد كبار الضباط المطلعين على بيانات الاستطلاع، إنه إلى جانب "الحياة نفسها" هناك سبب آخر لم ينعكس في الاستطلاع، وهو إنه "يشعر الضباط الدائمون بالمسؤولية عن العواقب الوخيمة للحرب"، و "إن الشعور بالفشل يطارد الضباط وهم لا يريدون الخدمة في منظمة فاشلة".

ومع ذلك، يعتقد كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الأزمة هي أيضًا فرصة لا تتكرر لتغيير المسار، وخلق ظروف أفضل من شأنها جذب موظفين ذوي كفاءة.

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