سوناك: لن نتردد في حماية المصالح البريطانية بالبحر الأحمر

لندن- (د ب أ)

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بحماية مصالح بلاده في الخارج بعدما نفذ السلاح الجوي الملكي غارات ضد المسلحين الحوثيين في اليمن.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) بأن القوات الأمريكية والبريطانية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، في خامس عملية مشتركة منذ يناير الماضي.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية توجيه ضربات ضد الجماعة التي تدعمها إيران أمس الخميس، في إطار رد على الهجمات الحوثية التي تستهدف ممر الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال سوناك في بيان اليوم الجمعة، "نفذ سلاح الجو الملكي الليلة الماضية مع أمريكا، بنجاح، جولة خامسة من الغارات الجوية ضد أهداف عسكرية حوثية في اليمن".

وأضاف: "تم شن هذه الغارات لإضعاف القدرات العسكرية الحوثية، أكثر وللحيلولة دون وقوع مزيد من الهجمات على الشحن الدولي، وتمت الغارات دفاعا عن النفس في وجه التهديد الجاري الذي يشكله الحوثيون".

وردا على سؤال بشأن العواقب التي قد تشكلها الجولة الجديدة من الغارات من التصعيد مع إيران التي تدعم الحوثيين، قال سوناك "رددنا دائما: لن نتردد في حماية المصالح البريطانية بالخارج، والداخل".

وأعلن مكتب الصحة العامة والسكان التابع للحوثيين بمحافظة الحديدة اليمنية في وقت سابق، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية والبريطانية على المحافظة، التي تقع غربي البلاد، إلى 51 قتيلا وجريحا.

وجاءت هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت عددا من السفن، بينها سفن أمريكية في البحر الأحمر، والمتوسط، والعربي.

ومنذ 12 يناير الماضي، تواصل الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم دولي، شن غارات على مواقع للحوثيين، ردا على الهجمات التي تشنها الجماعة على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ووسعت الجماعة عملياتها لتشمل استهداف السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن كان الأمر مقتصرا على السفن المرتبطة بإسرائيل.