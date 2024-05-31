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الشرطة الألمانية تطلق النار على منفذ هجوم طعن بسكين في مانهايم

03:26 م الجمعة 31 مايو 2024

الشرطة الألمانية

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مانهايم- (د ب أ)

أطلقت الشرطة النار على شخص أصاب عدة أشخاص بسكين في ميدان "ماركتبلاتس" بمدينة مانهايم الألمانية.

وبحسب بيانات الشرطة اليوم الجمعة، أصيب منفذ الهجوم.

ومن بين المصابين رجل شرطة، ولم تفصح السلطات عن مزيد من المعلومات بشأن عدد المصابين، أو درجة الإصابات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة عصر اليوم الجمعة، إنه لم يعد هناك خطر على الناس.

وهرعت شرطة مانهايم إلى الساحة الواقعة وسط المدينة، ردا على ما تم وصفه في البداية بحادث كبير، وجرى إرسال مروحية.

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