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BBC

المجر: أوروبا تدخل مرحلة الاستعداد للحرب مع روسيا

01:47 م الجمعة 31 مايو 2024

فيكتور أوروبان رئيس وزراء المجر

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وكالات

أعلن رئيس وزراء المجر فيكتور أوروبان، أن "أوروبا تدخل مرحلة الاستعداد للحرب مع روسيا"، بحسب ما أوردته قناة العربية.

ويرى رئيس وزراء المجر، أن حدثين على الأقل وقعا خلال الأسبوع الماضي يشيران إلى أن أوروبا أصبحت متورطة بشكل كبير في الصراع الأوكراني.

وأضاف أن الحدث الأول هو المفاوضات الجارية بين فرنسا وأوكرانيا للسماح للمدربين العسكريين الفرنسيين بالذهاب إلى أوكرانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين..

ولفت إلى أن الحدث الثاني، هو مناقشة إمكانية استخدام الأسلحة الغربية لضرب أهداف في العمق الروسي".

وأكد أوربان أن حكومته تعتزم بذل كل ما في وسعها لمنع البلاد من الانجرار إلى الصراع المسلح في أوكرانيا، مضيفًا "هذه ليست حربنا، ويجب ألا يعاني مواطنونا بسببها".

فيكتور أوروبان رئيس وزراء المجر أوروبا روسيا الأسلحة الغربية
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