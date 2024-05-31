بصورة على إنستجرام.. أول رد فعل من ابنة ترامب بعد إدانته

وكالات

نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صورة لها وهي بحضن والدها وذلك بعد أن وجدت هيئة محلفين في مانهاتن أنه مذنب بجميع التهم الـ34 المتعلقة بقضية "أموال الصمت".

نشرت إيفانكا الصورة على صفحتها بمنصة إنستجرام عبر خاصية "الأستوري" بتعليق: "أحبك أبي".

وبحسب شبكة CNN في تقرير سابق، فإن إيفانكا لم تنضم إلى والدها خلال مثوله أمام المحكمة، كما أن زوجها جاريد كوشنر، لم يسافر إلى محكمة مانهاتن أيضا.

وأشارت إلى أن غياب إيفانكا عن المحاكمة لم يكن مفاجئا للكثيرين من المقربين من الرئيس السابق، إذ نأت هي وزوجها بنفسيهما عن حملة ترامب الرئاسية الأخيرة.

ودخل ترامب التاريخ الأمريكي كأول رئيس سابق بعد إدانته بـ34 تهمة أساسها شراء صمت ممثلة إباحية شهيرة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستتم إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك.

وأعلنت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن هيئة المحلفين في قضية المال الخفي الخاصة بـ ترامب أبلغت القاضي أنها توصلت لقرار وستكشف عنه قريبا.

وتوصلت هيئة المحلفين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بقضية متعلقة بدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية بأنه مذنب.

وفي أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق، قال القاضي "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم. وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.