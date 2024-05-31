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حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية ‌‏بصواريخ ثقيلة

12:51 م الجمعة 31 مايو 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت- (د ب أ)

أعلن " حزب الله" اللبناني، في بيان قبل ظهر اليوم الجمعة، أن عناصره استهدفوا ثكنة "برانيت " الإسرائيلية ‌‏بصواريخ بركان الثقيلة، رداً على‌‏اعتداءات إسرائيل على القرى الجنوبية.

وقال " حزب الله" في بيان إنه " دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً الاعتداء على بلدة مارون الراس، استهدف مجاهدو المقاومة‏الإسلامية اليوم الجمعة ثكنة برانيت ‌‏(مقر الفرقة 91) بصواريخ بركان ثقيلة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى احتراقها وتدمير جزء‏منها".‏

وقصفت المدفعية الإسرائيلية قبل ظهر اليوم بلدة "الوزاني" في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات، فجر اليوم، استهدفت بلدة "عيترون" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان ليل أمس الخميس اثنين من عناصرها هما "سامر كامل ياسين" و "حسين محمد عطوي" من بلدة حولا في جنوب لبنان، ليرتفع عدد عناصر المقاومة الذين سقطوا "على طريق القدس" إلى 357 .

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على بلدات جنوب إسرائيل.‏

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