حماس: لن يقبل الشعب الفلسطيني بديلًا عن المقاومة

وكالات

وجه رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية رسالة لمن يتحدث عما يسمى "اليوم التالي" للمعركة قائلا إنهم لن يجدوا من الشعب الفلسطيني من يقبل بديلا عن المقاومة.

وأضاف أن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أنه لا تنازل عن القواعد الراسخة لموقف الفصائل، موضحا أن القواعد هي وقف دائم للعدوان وانسحاب الاحتلال من غزة ورفع الحصار وإعادة الإعمار وصفقة مشرفة للتبادل.

وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.

وأوضح أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.