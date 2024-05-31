سلوفينيا: الفلسطينيون لديهم الحق بإقامة دولتهم المستقلة

سلوفينيا: لديهم الحق بإقامة دولتهم المستقلة

وكالات

قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون للجزيرة، إن الفلسطينيين لديهم الحق في إقامة دولتهم المستقلة.

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا، "حكومتنا اتخذت الخطوة الأولى بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في التاسع من الشهر الجاري".

وتابعت قائلة "كلنا نتحدث عن ضرورة حل الدولتين وتحقيق السلام"، ويجب استمرار التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى.

وأكدت أن هناك حراكًا دبلوماسيًا في الوقت الراهن والعمل العسكري يجب أن يتوقف في غزة.