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BBC

إسرائيل تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها في غزة إلى 293

11:10 ص الجمعة 31 مايو 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب- (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل اثنين من جنوده في معارك بقطاع غزة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد قتلى عناصره منذ بدء العمليات البرية في القطاع، في 27 أكتوبر الماضي، إلى 293 جنديا.

كما يصل بذلك إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 644.

وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة لليوم الـ 238 على التوالي، من خلال عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي المكثف على مختلف مناطق القطاع، بحسب ما أوردته قناة "أي نيوز 24 "الإخبارية الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني

كما واصلت القوات الإسرائيلية اجتياحها البري لأحياء واسعة في مدينة رفح، مدعومة بقصف جوي ومدفعي.

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