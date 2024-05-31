بوينج تقدم خطة لتحسين سلامة طائراتها

واشنطن- (د ب أ)

قدمت شركة "بوينج" لصناعة الطائرات خطة إلى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، تحدد خطوات تعتزم الشركة اتخاذها لدعم ضوابط الجودة والسلامة، في أعقاب حادث، وقع في يناير الماضي على متن إحدى طائراتها من طراز 737.

وفي بيان صدر أمس الخميس، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة "بوينج"، ديف كالهون أن الشركة أخذت في الاعتبار، ملاحظات الموظفين، والخبراء المستقلين، فيما يتعلق بالخطة، لكنه لم يقدم معلومات عن التدابير الملموسة التي سيتم اتخاذها.

كانت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية قد دعت شركة "بوينج" إلى تقديم خطة لتحسين ضوابط الجودة.

ولم يتعرض أي من أكثر من 170 شخصا، كانوا على متن الطائرة لإصابات خطيرة في الحادث.

وأطلقت الحكومة الأمريكية تحقيقا، كما أوقفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية خطط شركة "بوينج لتوسيع إنتاج طائرات "737 ماكس" حتى إشعار آخر.