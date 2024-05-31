موسكو: إسقاط 29 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ مضادة للسفن فوق إقليم كراسنودار".

كما أشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلجورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.