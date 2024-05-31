إعلان

BBC

موسكو: إسقاط 29 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية

11:00 ص الجمعة 31 مايو 2024

وزارة الدفاع الروسية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صباح اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، دمرت 29 مسيرة أوكرانية، واعترضت 5 صواريخ "نبتون" المضادة للسفن، فوق إقليم كراسنودار الروسي خلال الليلة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة: "تم إحباط محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت في الأراضي الروسية"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأضاف البيان: "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 29 مسيرة أوكرانية واعترضت 5 صواريخ مضادة للسفن فوق إقليم كراسنودار".

كما أشار البيان إلى أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة بيلجورود وثالثة فوق مقاطعة تامبوف.

وزارة الدفاع الروسية منظومات الدفاع الجوي الروسية الطائرات المسيرة موسكو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بوينج تقدم خطة لتحسين سلامة طائراتها

إعلان

إعلان

بعد إدانته جنائيًا.. هل يُسجن ترامب وما هي فُرص وصوله لانتخابات الرئاسة الأمريكية؟
نتيجة الشهادة الإعدادية.. 5 خطوات للتظلم فور إعلانها رسميًا في القاهرة والجيزة
مجدي الجلاد: المقاومة فكرة والقضاء على حماس لم ولن يحدث