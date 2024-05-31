محامي ترامب يقول إن موكله يعتزم الطعن على حكم الإدانة ضده

نيويورك- (د ب أ)

ذكر محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب أن موكله يعتزم الطعن على حكم الإدانة، الذي صدر أمس الخميس في محاكمته بشأن شراء الصمت.

وقال تود بلانش للمذيعة الأمريكية، كايتلان كولينز، من شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية، في مقابلة في أعقاب صدور الحكم إن فريق ترامب سيقول، من بين أمور أخرى، إن أعضاء هيئة المحلفين كانوا متحيزين وأن توقيت المحاكمة كان "غير عادل".

وأضاف أن الفريق سوف يقدم، في بادئ الأمر، طلبات "لخوض القتال بقوة" ضد الحكم في الأسابيع المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر القاضي خوان ميرشان قرار العقوبة في 11 يوليو.

ويواجه ترامب عقوبة قصوى قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، ولكن معظم الخبراء يتوقعون أنه سوف يجري تغريمه فقط.

وبعد الحكم، وصف ترامب إدانته بأنها "وصمة عار"مدعيا بدون أي دليل أن القاضي ميرشان "فاسد".

وأضاف أن "الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من قبل الشعب"، في إشارة إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.