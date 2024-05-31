للمرة الأولى.. جيش الاحتلال يؤكد قيامه بعملية دقيقة وسط رفح

تل أبيب- (د ب أ)

أكد الجيش الإسرائيلي، للمرة الأولى، أنه يقوم بعملية في وسط مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، ووصف الهجوم ضد حماس هناك بأنه "دقيق ويستند إلى معلومات استخباراتية".

وزعم الجيش إن قوات من لوائي الكوماندوز وجفعاتي التي تنتشر في وسط رفح عثرت على قاذفات صواريخ وفتحات أنفاق ومخازن أسلحة تستخدمها حماس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الجمعة.

وادعى الجيش أن قوات أخرى من الفرقة الـ162 عثرت على صواريخ بعيدة المدى وأسلحة إضافية ومعدات عسكرية في مناطق أخرى من رفح، بما في ذلك الجزء الشرقي من المدينة.