حملة بايدن: ترامب ظن خطأ أنه فوق القانون

أكدت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن أن دونالد ترامب سيكون مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة سواء أدين أم لا. وأوضحت الحملة أن ترامب ظن خطأً أنه لن يواجه عواقب خرق القانون لتحقيق مكاسب شخصية، لكن ما حدث في نيويورك أثبت أن لا أحد فوق القانون.

أدانت هيئة المحلفين في قضية "شراء الصمت" ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في محاكمته الجنائية بنيويورك. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 11 يوليو المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

أدين دونالد ترامب يوم الخميس بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرمًا مدانًا. وذكرت المحكمة أن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا أصدرت الحكم بالإجماع، منهية محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على انتخابات 2016.

علق ترامب على قرار إدانته في قضية "شراء الصمت"، قائلًا إن الحكم أصدره "قاض مثير للجدل". وأضاف أن المعركة لم تنته بعد، وأن الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر، يوم الانتخابات.