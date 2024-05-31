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BBC

كيف علّق "ترامب" على إدانته في قضية "شراء الصمت"؟

12:46 ص الجمعة 31 مايو 2024

محاكمة دونالد ترامب

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علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على قرار إدانته في قضية "شراء الصمت"، قائلًا إن الحكم الصادر ضده أصدره "قاض مثير للجدل". وأضاف أن المعركة لم تنته بعد، وأن الحكم الحقيقي سيكون في 5 نوفمبر، يوم الانتخابات.

أدانت هيئة المحلفين في قضية "شراء الصمت" ترامب بكل التهم الـ34 في محاكمته الجنائية بنيويورك. ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 11 يوليو المقبل، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

أدين دونالد ترامب يوم الخميس بتزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت نجمة إباحية، مما يجعله أول رئيس سابق يصبح مجرمًا مدانًا.

وذكرت المحكمة أن هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا أصدرت الحكم بالإجماع، منهية محاكمة استمرت ستة أسابيع اتهم فيها المدعون ترامب بتدبير مؤامرة غير قانونية للتأثير على انتخابات 2016.

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