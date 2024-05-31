المحكمة الأمريكية تصدر قرارا عاجلا ضد ترامب في 34 تهمة جنائية

وكالات

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ستتم إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك.

وأعلنت شبكة سي بي إس الأمريكية، أن هيئة المحلفين في قضية المال الخفي الخاصة بـ ترامب أبلغت القاضي أنها توصلت لقرار وستكشف عنه قريبا.

وتوصلت هيئة المحلفين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلقة بقضية متعلقة بدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية بأنه مذنب.

وفي أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق، قال القاضي "تلقينا مذكرة" من هيئة المحلفين بأنهم وافقوا على حُكم. وطلبت هيئة المحلفين 30 دقيقة أخرى قبل أن تتمكن من إعلان قرارها.