ضربة جديدة لإدارة بايدن.. تفاصيل استقالة اثنين من المسؤولين في أمريكا بسبب غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي

استقال مسؤولان أمريكيان آخران بسبب حرب غزة، قائلين إن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تقول الحقيقة بشأن العرقلة الإسرائيلية للمساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني محاصرين ويموتون جوعًا في القطاع الساحلي الصغير.

وقال ألكسندر سميث أحد المقاولين لدى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إنه تم منحه الاختيار بين الاستقالة والفصل بعد إعداد عرض تقديمي حول شهداء الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين، والذي تم إلغاؤه في اللحظة الأخيرة من قبل قيادة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الأسبوع الماضي، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

واختار سميث، وهو مستشار بارز لشؤون النوع الاجتماعي وصحة الأم والطفل والتغذية، الاستقالة، الإثنين الماضي، بعد 4 سنوات من عمله بالوكالة، اشتكى في خطاب استقالته إلى رئيسة الوكالة سامانثا باور، من التناقضات في نهج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تجاه مختلف البلدان والأزمات الإنسانية، والمعاملة العامة للفلسطينيين.

وقال: "لا أستطيع أن أقوم بعملي في بيئة لا يمكن فيها الاعتراف بأشخاص محددين كبشر كاملين، أو حيث تنطبق مبادئ النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان على البعض، ولكن ليس على الآخرين، اعتمادا على عرقهم".

وأضاف ألكسندر سميث، إن نقطة الانهيار في حياته المهنية كمقاول في وزارة الخارجية جاءت في الأسبوع الماضي، عندما كان من المقرر أن يقدم ورقة بحثية إلى مؤتمر داخلي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول وفيات الأمهات والأطفال في غزة والضفة الغربية.

وتمت الموافقة على نشره من قبل منظمي المؤتمر، ولكن عندما وصل الأمر إلى قسم الشرق الأوسط التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في 20 مايو، طُلب من سميث إجراء تعديلات عليه، تعديلات تضمنت إزالة شريحة توضح القانون الإنساني الدولي المعمول به، وأي لغة تشير إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك الإشارات إلى الوكالات التي تحمل فلسطين في عنوانها.

وبعد 24 ساعة من مناقشة التعديلات، غيرت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية رأيها وأمرت بإلغاء محاضرة سميث تماما، وحذفت الإشارة إليها من الموقع الإلكتروني للمؤتمر.

في 23 مايو، بعد يومين من إلغاء خطابه، اتصلت شركة هايبري، المقاول الذي كان صاحب عمله المباشر، بسميث وأخبرته أن عقده سيتم إنهاؤه مبكرًا، مشيرًا إلى "اختلافات شخصية". كما أُبلغ أن "العميل"، قسم الأمراض المعدية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لم يكن سعيدًا به "بغض النظر عن أدائه".

وأظهر سميث لصحيفة الجارديان أدلة على أن تقييمات وظيفته كانت إيجابية للغاية في السنوات التي سبقت حرب غزة، وأنه حصل على زيادات متناسبة في الأجر، فقد أعطى هايبري سميث خيار الاستقالة أو الفصل، واختار اغتنام الفرصة للتحدث علانية.

وكتب سميث في خطاب استقالته: "تفتخر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دائمًا ببرامجها الداعمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون". "في أوكرانيا، ندعو إلى الانتصاف القانوني عندما يقع الأشخاص ضحايا، ونذكر مرتكبي أعمال العنف... ونذكر بجرأة "سلافا أوكرانيا" في مقاطع الفيديو الترويجية المفعمة بالحيوية".

"ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، فإننا نتجنب قول أي شيء عن حقهم في إقامة دولة، أو الانتهاكات التي يعانون منها حاليًا، أو القوى التي تنتهك حقوقهم الأساسية في الحرية وتقرير المصير وسبل العيش والمياه النظيفة، بحسب قول سميث.

بينما في الثلاثاء الماضي، كان هناك استقالة أخرى، إذ أرسلت مسؤولة وزارة الخارجية من مكتب السكان واللاجئين والهجرة ستايسي جيلبرت، رسالة بالبريد الإلكتروني إلى زملائها توضح فيها أنها سوف تستقيل، بسبب اكتشاف رسمي للوزارة بأن إسرائيل تعرقل عمدًا تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد تناولت جيلبرت على وجه الخصوص تقريرًا رسميًا لوزارة الخارجية قدمه إلى الكونجرس في 10 مايو، أشار إلى أن إسرائيل "لم تتعاون بشكل كامل" في الأشهر الأولى من حرب غزة، ولكنها "زادت بشكل كبير من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية"، وفي الآونة الأخيرة بعد الارتفاع الكبير في عمليات تسليم المساعدات الإنسانية في أواخر أبريل وأوائل مايو، انخفضت إلى ما يقرب من الصفر في الأسابيع التي تلت ذلك.

وردًا على سؤال حول استقالة جيلبرت، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد أوضحنا أننا نرحب بوجهات النظر المتنوعة ونعتقد أن ذلك يجعلنا أقوى".

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية، إنه باستقالة سميث وجيلبرت، فإن العدد الإجمالي لمسؤولي إدارة بايدن الذين استقالوا علنًا بسبب السياسة الأمريكية بشأن غزة يرتفع إلى 9، على الرغم من أن جوش بول، أول مسؤول يستقيل، قال إن ما لا يقل عن 20 آخرين غادروا بهدوء، دون إعلان علني.

وقال بول، وهو الآن مستشار كبير في "دون"، وهي مجموعة تدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط: "أنا على علم بوجود استقالات أخرى معلقة في المستقبل القريب من مسؤولين لديهم اهتمامات مماثلة في مجالات عملهم".

وجاءت الاستقالات مع انتشار المجاعة في غزة، ووصول قدر ضئيل من المساعدات الإنسانية عبر المعابر البرية التي تسيطر عليها إسرائيل، فضلًا عن انهيار الميناء الأمريكي البحري المخصص لتوصيل المواد الغذائية، والذي تعرض لأضرار بالغة بسبب عاصفة على البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.