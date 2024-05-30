فيديو| أسير لدى المقاومة: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث

وكالات

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة الأسير "ألكسندر توربانوف" المحتجز لديها ويوجه رسالة لحكومة الاحتلال قال فيها "الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث، إنه سعر رخيص ومفضل لديهم"

الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث, إنه سعر رخيص ومفضل لديهم"..



رسالة الأسير الصهيوني "إلكسندر توربانوف" المحتجز لدى سرايا #القدس.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/QxJ0zW4UjC — راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) May 30, 2024

وأكد أن حكومته استهدفت موقع أسره أكثر من مرة، وكاد أن يُقتل بسبب حكومته، مشيرا إلى أن حكومته تكذب.

وطالب الأسير المتظاهرون بمزيد من المسيرات للمطالبة بعودة الأسرى، لافتًا إلى أنه يريد العودة لوالدته ووالده وجدته وصديقته، مع باقي الأسرى ولا يريد أن يموت، والمطالبة بحكومة جديدة لتحرير الأسرى.