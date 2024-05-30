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فيديو| أسير لدى المقاومة: الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث

06:07 م الخميس 30 مايو 2024

الأسير ألكسندر توربانوف صورة من الفيديو

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وكالات

نشرت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة الأسير "ألكسندر توربانوف" المحتجز لديها ويوجه رسالة لحكومة الاحتلال قال فيها "الحكومة ونتنياهو يبحثون عنا لقتلنا وإعادتنا كجثث، إنه سعر رخيص ومفضل لديهم"

وأكد أن حكومته استهدفت موقع أسره أكثر من مرة، وكاد أن يُقتل بسبب حكومته، مشيرا إلى أن حكومته تكذب.

وطالب الأسير المتظاهرون بمزيد من المسيرات للمطالبة بعودة الأسرى، لافتًا إلى أنه يريد العودة لوالدته ووالده وجدته وصديقته، مع باقي الأسرى ولا يريد أن يموت، والمطالبة بحكومة جديدة لتحرير الأسرى.

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