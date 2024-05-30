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BBC

إسرائيل تلغي حظر بيع المواد الغذائية لغزة بعد هجوم على رفح شل المساعدات

03:52 م الخميس 30 مايو 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (ا ف ب)

قال مسؤولون فلسطينيون ورجال أعمال وموظفو إغاثة دوليون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حظرا مفروضا على بيع الأغذية من إسرائيل والضفة الغربية المحتلة إلى قطاع غزة في الوقت الذي يعرقل فيه هجومه على القطاع وصول المساعدات الدولية.

وأوضحت المصادر أن سلطات جيش الاحتلال أعطت التجار في غزة الضوء الأخضر لاستئناف مشترياتهم من الموردين الإسرائيليين والفلسطينيين من المواد الغذائية مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة ومنتجات الألبان هذا الشهر، وذلك بعد أيام من شن القوات الإسرائيلية هجوما على مدينة رفح في أقصى جنوب القطاع.

هذا المحتوى من

AFP
جيش الاحتلال الإسرائيلي حظر بيع المواد الغذائية لغزة هجوم على رفح طوفان الأقصى
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