مسؤول فلسطيني: اشتعال النيران في 100 محل تجاري في رام الله جراء قنابل إسرائيلية

رام الله - (د ب أ)

أفاد مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، باشتعال النيران في أكثر من 100 محل تجاري وبسطة جراء قنابل غاز أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مجمع تجاري بمدينة رام الله بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن رئيس بلدية البيرة بالإنابة روبين الخطيب قوله إن الحريق أدى أيضا إلى إتلاف نحو 100 بسطة خضار وفواكه وملابس وأحذية وحلويات وأدوات منزلية وغيرها.

ولفت إلى أن "الاحتلال عرقل وصول طواقم الدفاع المدني إلى المكان مما تسبب في اتساع رقعة الحريق الذي امتد إلى مبان ومحال تجارية مجاورة" ، مشيرا إلى أن الحريق تسبب في خسائر مادية تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

وأكد الخطيب أن طواقم الدفاع المدني تمكنت من إخماد نحو 70% من المناطق التي أتت عليها النيران.

وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق بدأ في عربات الخضار الخشبية وانتقل لبعض المحال التجارية، حيث عملت 10 مركبات إطفاء على السيطرة ومنع امتداد النيران للمجمعات التجارية المجاورة.

ووفق الوكالة ، "اقتحم الاحتلال مدينتي رام والبيرة فجر اليوم، واقتحم منطقة "دوار المنارة"، وشارع سوق الخضار المركزي "الحسبة"، وشارع الإرسال، وحيي "المصايف" و"البالوع"، و"عين منجد"، و"الماسيون"، ومنطقة "رام الله التحتا"، وأطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة خلال اقتحامها وسط رام الله".