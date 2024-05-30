مقتل جنديين إسرائيليّين في عملية دهس بالضفة الغربية

تل أبيب - (د ب أ)

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل جنديين إسرائيليين يبلغان من العمر 20 عاما في هجوم بسيارة في شمال الضفة الغربية.

وقال الجيش إن سائقا فلسطينيا مشتبها به صدم الجنديين قرب مدينة نابلس مساء أمس الأربعاء.

وقام ضباط رفيعو المستوى في جيش الاحتلال الإسرائيلي بزيارة مكان الحادث لتوضيح ملابسات الحادث، ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي البحث عن المشتبه به.

وذكرت تقارير غير مؤكدة أن السائق سلم نفسه للشرطة الفلسطينية.