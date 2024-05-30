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BBC

وصفت حرب غزة بـ"الإبادة الجماعية".. مستشفى أمريكية تطرد ممرضة فلسطينية

12:31 م الخميس 30 مايو 2024

حرب غزة أرشيفية

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وكالات

طردت ممرضة فلسطينية أمريكية من عملها في أحد مستشفيات نيويورك، بعد وصفها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية".

وربطت الممرضة حِسن جبر، خلال مقطع فيديو لها، بين عملها مع الأمهات الثكالى في نيويورك والحرب بغزة، وتحدثت عن معاناة النساء الفلسطينيات وسط الحرب في غزة ووصفتها بـ "الإبادة الجماعية".

وكانت الممرضة الفلسطينية الأمريكية حصلت على جائزة من جامعة "نيويورك لانجون هيلث" لتقديمها الرعاية الرحيمة للأمهات اللاتي فقدن أطفالهن.

وتقول جبر: "يؤلمني أن أرى النساء من بلدي يعانين من خسائر لا يمكن تصورها خلال الإبادة الجماعية الحالية في غزة، هذه الجائزة شخصية للغاية بالنسبة لي لهذه الأسباب".

وقالت الممرضة إن المشفى طردها بسبب الخطاب الذي ألقته عندما قبلت الجائزة.

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