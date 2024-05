وصفت حرب غزة بـ"الإبادة الجماعية".. مستشفى أمريكية تطرد ممرضة فلسطينية

وكالات

طردت ممرضة فلسطينية أمريكية من عملها في أحد مستشفيات نيويورك، بعد وصفها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية".

وربطت الممرضة حِسن جبر، خلال مقطع فيديو لها، بين عملها مع الأمهات الثكالى في نيويورك والحرب بغزة، وتحدثت عن معاناة النساء الفلسطينيات وسط الحرب في غزة ووصفتها بـ "الإبادة الجماعية".

this is the acceptance speech that got a Palestinian Nurse, Hesen Jabr, fired from NYU Langone. she was fired for honoring her own Palestinian heritage & extending her heart towards the mothers who are suffering in Gaza. pic.twitter.com/aGL5rsXPKU