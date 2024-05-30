لافروف: تعزيز التعاون الدفاعي بين موسكو وبكين ليس موجهًا ضد دول ثالثة

موسكو - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن روسيا والصين تتفقان على أهمية زيادة التعاون الدفاعي، ليس فقط على أساس ثنائي، ولكن أيضا في صيغ متعددة الأطراف، ولكنه ليس موجها ضد دول ثالثة.

وقال لافروف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، "يقوم التعاون العسكري مع الصين على مستوى عال من الثقة المتبادلة، ويهدف التعاون الروسي الصيني إلى تعزيز الأمن الدولي، ويتم تنفيذه وفقا لقواعد القانون الدولي".

وأضاف لافروف "ولا يستهدف تعاوننا دولا ثالثة. يجب علينا نحن وأصدقاؤنا الصينيون أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات العسكرية والسياسية السلبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونتخذ تدابير لمواجهة عواقبها"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وتابع لافروف "نحن نتشارك الرأي حول أهمية زيادة التعاون الدفاعي ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضا في إطار صيغ متعددة الأطراف، وهذا التفاهم مسجل في البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين. ومن الناحية الملموسة، نحن نتحدث عن توسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريبات القتالية وتسيير الدوريات البحرية والجوية، وتطوير قدرات الاستجابة المشتركة".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين، في 16 أيار /مايو الجاري، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.