وزراء خارجية دول الناتو يجتمعون في براغ لبحث تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا

براغ - (د ب أ)

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الـ 32 الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في براغ يومي الخميس والجمعة لمناقشة كيفية تنسيق المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحاول الوزراء إحراز تقدم في المحادثات بشأن خطة بقيمة 100 مليار يورو (108 مليارات دولار) لنقل المسؤولية عن المساعدات المشتركة من مبادرة غير رسمية تقودها الولايات المتحدة إلى الهياكل الرسمية لحلف شمال الأطلسي نفسه. واقترح الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج الخطة في أبريل.

وفي الوقت الحالي، لا يقدم الناتو نفسه رسميا أي مساعدة فتاكة لحرب أوكرانيا الدفاعية ضد غزو روسيا لأراضيها. وبدلا من ذلك، تنسق الدول الأعضاء في الحلف المساعدات العسكرية من خلال مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا، وهي مبادرة ترأسها الولايات المتحدة.

وكانت الفكرة وراء مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا هي المساعدة في الدفاع عن أن الناتو ليس طرفا في الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

لكن اعتماد مجموعة الاتصال على التنسيق الأمريكي جعل الحلفاء الأوروبيين يشعرون بالقلق من أنها قد تتعثر إذا أعادت الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وهناك شكوك حول استعداد ترامب لدعم أوكرانيا على المدى الطويل ، خاصة بعد أن قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، حليف ترامب ، إن الرئيس السابق "لن يعطي فلسا واحدا" للمجهود الحربي الأوكراني.

وفي أبريل، رفض ستولتنبرج الانجرار إلى ما إذا كان اقتراحه له علاقة بالعودة المحتملة لترامب. وقال إن الهدف هو جعل المساعدات العسكرية لأوكرانيا أكثر استقرارا ويمكن التنبؤ بها.

وهناك سؤال مفتوح آخر وهو ما إذا كان ينبغي استخدام الأسلحة التي تقدمها دول الناتو فقط لضرب أهداف على الأراضي الأوكرانية، أو ما إذا كانت القوات الأوكرانية يمكن أن تستخدمها أيضا لضرب أهداف في روسيا.

وبينما يخشى بعض حلفاء أوكرانيا من أن السماح باستخدام أسلحتهم ضد أهداف في روسيا سيكون تصعيدا، تجادل أوكرانيا بأن روسيا تشن ضربات على أوكرانيا من داخل حدودها.

ومن المتوقع أيضا أن يناقش حلفاء الناتو الدفاع الجوي على جناحهم الشرقي.

كما تلوح في الأفق في الاجتماع مسألة من سيكون الأمين العام المقبل بعد ستولتنبرج ، الذي يرغب في التنحي عن منصبه في يوليو.

والمرشح الذي يحظى بأكبر قدر من الدعم هو رئيس وزراء هولندا المنتهية ولايته، مارك روته ، لكن كل دولة في الناتو لديها حق النقض. ويحتاج المرشح إلى دعم بالإجماع للحصول على هذا المنصب. وترفض المجر دعم روته.

وهناك مرشح آخر هو الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.