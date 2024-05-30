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سول: كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى

11:32 ص الخميس 30 مايو 2024

كوريا الشمالية

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سول - (د ب ا)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو بحر الشرق، وذلك بعد يوم من إرسال مئات بالونات كبيرة تحمل قمامة و روث إلى كوريا الجنوبية .

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة القول إنها رصدت المركبات الطائرة، التي يعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى التي تم إطلاقها من منطقة سونان في بيونج يانج الساعة السادسة وأربعة عشر دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي نحو بحر الشرق.

وقالت هيئة الأركان في رسالة نصية للصحفيين" قام جيشنا بتعزيز أنشطة المراقبة والتأهب لمواجهة أي عمليات إطلاق إضافية، مع مشاركة المعلومات بشأن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية مع السلطات الأمريكية واليابانية".

ويأتي الإطلاق بعد محاولة كوريا الشمالية الفاشلة لإطلاق ما قالت إنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري يوم الاثنين.

كوريا الشمالية سول الجيش الكوري
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