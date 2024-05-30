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تايوان تسمح باستمرار زيارة الصين في الوقت الحالي

10:41 ص الخميس 30 مايو 2024

تايوان

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تايبيه - (د ب ا)

قال المتحدث باسم الحكومة التايوانية تشين شيه كاي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع وزاري إن تايوان سوف تسمح للمجموعات السياحية بزيارة البر الصيني الرئيسي في حال تم حجز الرحلات قبل الأول من حزيران/يونيو المقبل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تايوان كانت قد أعلنت أنها سوف توقف الرحلات السياحية الجديدة إلى الصين.

وقال المتحدث إن تايوان تأمل في أن تسمح الصين للسائحين بزيارة الجزيرة.

وقال تشو يونج هوي المدير العام للإدارة السياحية إن نحو 20 ألف تايواني خططوا لزيارة الصين خلال الأشهر المقبلة.

تايوان تايبيه الحكومة التايوانية
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