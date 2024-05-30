الأمم المتحدة: انخفاض المساعدات الإنسانية لغزة بنسبة الثلثين منذ دخول إسرائيل رفح

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غزة - (بي بي سي)

أفادت الأمم المتحدة بأن حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة انخفضت بمقدار الثلثين منذ أن بدأت إسرائيل عمليتها العسكرية في منطقة رفح جنوب القطاع هذا الشهر.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأربعاء إن "كمية الطعام والمساعدات الأخرى التي تدخل غزة، غير الكافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة، ازدادت انخفاضاً منذ السابع من مايو"

وأوضح أن المتوسط اليومي للمساعدات التي وصلت غزة في الفترة من 7 مايو إلى يوم الثلاثاء، بلغت 58 شاحنة، مقارنة بمتوسط يومي قدره 176 شاحنة مساعدات في الفترة من 1 أبريل إلى 6 مايو.

وقال المكتب إن هذا الانخفاض يبلغ نسبة 67 في المئة، مضيفاً أن هذه الأرقام لا تشمل بضائع القطاع الخاص والوقود.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن شحنات المساعدات تضاءلت "بسبب إغلاق معبر رفح وعدم القدرة على نقل السلع بشكل آمن ومستمر من خلال معبر كرم أبو سالم، ومحدودية عمليات التسليم عبر نقاط الدخول الأخرى".

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الكاملة على المنطقة العازلة على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، ما يمنح إسرائيل سلطة فعلية على كامل الحدود البرية للأراضي الفلسطينية.