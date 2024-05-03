خارجية الاحتلال: نبحث فرض عقوبات على تركيا

مصراوي

قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، إنها تبحث فرض عقوبات على تركيا بسبب خرقها للاتفاقيات التجارية بين البلدين.

وأعلنت وزارة خارجية الاحتلال، أنها قررت تقليص العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وقطاع غزة.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال إن تعليق المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف لإجبارها على وقف النار في غزة.

وأضاف الرئيس التركي، أن أنقرة لديها هدف واحد هو إجبار حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي خرجت عن السيطرة بدعم غربي على وقف إطلاق النار، موضحا أن خطوة تركيا ستكون مثالا للدول الأخرى المنزعجة من الوضع الحالي.

وتابع أردوغان، أننا سنتابع نتائج هذه الخطوة بالتنسيق والتشاور مع عالم الأعمال التركي، موضحا أن أنقرة لا تسعى للعداء أو الصراع مع أي دولة في منطقتنا كما لا نريد أن نرى الصراع والدماء والدموع فيها.