مسؤول أممي: اجتياح رفح سيكون كارثة لـ600 ألف طفل فلسطيني

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن منظمة اليونيسف حذرت من أن شن عملية عسكرية برية إسرائيلية على مدينة رفح يمثل كارثة لـ600 ألف طفل فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن جميع أطفال رفح تقريبا إما مصابون أو يعانون من سوء التغذية وآثار ما بعد الصدمة أو معاقون.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب عن صدمته إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام.

وقال جوتيريش في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وعلى أهمية الدور الذي يلعبونه في إعلام وتثقيف الجمهور.