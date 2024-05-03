إعلان

BBC

مسؤول أممي: اجتياح رفح سيكون كارثة لـ600 ألف طفل فلسطيني

07:57 م الجمعة 03 مايو 2024

فرحان حق

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمود عبدالرحمن:

قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن منظمة اليونيسف حذرت من أن شن عملية عسكرية برية إسرائيلية على مدينة رفح يمثل كارثة لـ600 ألف طفل فلسطيني.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن جميع أطفال رفح تقريبا إما مصابون أو يعانون من سوء التغذية وآثار ما بعد الصدمة أو معاقون.

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب عن صدمته إزاء العدد الكبير من الصحفيين الذين استشهدوا في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع لأكثر من نصف عام.

وقال جوتيريش في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، "أشعر بالصدمة والفزع إزاء مقتل عدد كبير من الصحفيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة حماية الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام وعلى أهمية الدور الذي يلعبونه في إعلام وتثقيف الجمهور.

فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة اجتياح رفح سيكون كارثة عملية عسكرية برية إسرائيلية أطفال رفح طوفان الأقصى حرب غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"منحت الحركة أسبوع".. إسرائيل تهدد حماس إما قبول الصفقة أو بدء هجوم رفح

إعلان

إعلان

توجيه مهم من الكهرباء للمواطنين خلال أعياد شم النسيم وعيد الفصح
توجيه مهم من "السياحة" للحجاج والشركات بشأن موسم حج 2024
التقديم متاح أونلاين.. إسكان النواب توضح موعد بدء التقديم للتصالح على مخالفات البناء