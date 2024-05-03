أردوغان: تعليق التبادل التجاري مع إسرائيل يهدف لإجبارها على وقف الحرب بغزة

مصراوي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تعليق المبادلات التجارية مع إسرائيل يهدف لإجبارها على وقف النار في غزة.

وأضاف الرئيس التركي، أن أنقرة لديها هدف واحد هو إجبار حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التي خرجت عن السيطرة بدعم غربي على وقف إطلاق النار، موضحا أن خطوة تركيا ستكون مثالا للدول الأخرى المنزعجة من الوضع الحالي.

وتابع أردوغان، أننا سنتابع نتائج هذه الخطوة بالتنسيق والتشاور مع عالم الأعمال التركي، موضحا أن أنقرة لا تسعى للعداء أو الصراع مع أي دولة في منطقتنا كما لا نريد أن نرى الصراع والدماء والدموع فيها.

كانت أنقرة أوقفت جميع الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل اعتبارا من أمس الخميس.

وعلق وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على قرار أنقرة قائلا، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرق الاتفاقيات بإغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات الإسرائيلية.

وأضاف كاتس، أنه وجه بالتعامل الفوري مع كافة الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.