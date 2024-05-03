أمريكا: توقف بناء الرصيف العائم بغزة بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية

مصراوي

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، توقف بناء الرصيف العائم قبالة سواحل غزة بشكل مؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت القيادة الوسطى، أن شدة الرياح وارتفاع الأمواج شكلا ظروفا غير آمنة للجنود العاملين على إكمال الرصيف، موضحة أن نقل الرصيف العائم الذي تم بناؤه جزئيا والسفن العسكرية المشاركة في بنائه لميناء أسدود.

وتابعت القيادة الوسطى الأمريكية، أنه سوف مواصلة إكمال بناء الرصيف العائم في ميناء أسدود قبل نقله إلى الموقع المحدد.