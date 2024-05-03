الصحة العالمية: اجتياح رفح سيؤدي لكارثة إنسانية

مصراوي

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس، إن أي هجوم على رفح سيؤدي لإعاقة عمليات الإغاثة.

وأضافت هاريس، أننا هناك قلق بالغ من تهديدات الهجوم على رفح لأنه سيؤدي لكارثة إنسانية، موضحة أن العملية العسكرية في رفح ستؤدي لارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض.

وتابعت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن المياه الملوثة في غزة ستؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض بين السكان، مشيرة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة سيفاقم من الأوضاع الصحية لذوي الأمراض المزمنة.