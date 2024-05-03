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BBC

الجنائية الدولية تدعو لوقف محاولات تخويف مسؤوليها

02:52 م الجمعة 03 مايو 2024

المحكمة الجنائية الدولية

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قال مكتب المدعي العام للجنائية الدولية إن هناك اهتماما بتحقيقات المحكمة، معربا عن تفهم المحكمة للمخاوف الرسمية وغير الرسمية المرتبطة بالتحقيقات.

ودعا -في بيان- لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم، مشيرا إلى أن استقلالية وحياد المحكمة يقوَّضان عندما يهدد أفراد بالانتقام منها أو من موظفيها.

وأفاد بأن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.

يأتي ذلك بعد أنباء عن مخاوف الحكومة الإسرائيلية من إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.

المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل حرب غزة طوفان الأقصى
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