سوريا: إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع بمحيط دمشق

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أعلن مصدر عسكري سوري، مساء يوم الخميس، إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعا في محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.