سوريا: إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع بمحيط دمشق
10:56 ص الجمعة 03 مايو 2024
أ ش أ
أعلن مصدر عسكري سوري، مساء يوم الخميس، إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعا في محيط دمشق.
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
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