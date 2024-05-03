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سوريا: إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف أحد المواقع بمحيط دمشق

10:56 ص الجمعة 03 مايو 2024

سوريا

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أ ش أ
أعلن مصدر عسكري سوري، مساء يوم الخميس، إصابة 8 جنود جراء عدوان إسرائيلي استهدف موقعا في محيط دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله: إن الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا أحد المواقع في محيط دمشق، ما أسفر عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

هذا المحتوى من

Asha
سوريا دمشق عدوان إسرائيلي
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