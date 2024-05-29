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BBC

الجيش الإيراني يكشف معلومات جديدة عن سبب سقوط طائرة الرئيس

09:27 م الأربعاء 29 مايو 2024

الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي

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وكالات

كشف الجيش الإيراني، الأربعاء، أن المروحية التي كان يستقلها الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي لم تسجل أي مشاكل قبل الإقلاع.

وأوضح تقرير القوات المسلحة الإيرانية أن سجلات صيانة المروحية لم تكشف عن عدم وجود أي مشاكل.

وأكد التقرير الثاني للقوات المسلحة غياب أي أثر للتخريب في الأجزاء المتبقية من المروحية.

كما أوضح التقرير أنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالة طوارئ أو انقطاع في الاتصالات مع رئيس الطاقم حتى 69 ثانية قبل وقوع الحادث.

وإضافة إلى ذلك لم تكن هناك علامات على تدخل الحرب الإلكترونية في الحادث.

وكانت هيئة الأركان للقوات المسلحة الإيرانية، قد أكدت في تقرير سابق أنه تم جمع جزء كبير من المعلومات المتعلقة بمختلف المجالات المتخصصة والتقنية والعامة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالحادث.

وكشفت أنه لم يتم ملاحظة أي حالات مشبوهة خلال محادثات برج المراقبة مع طاقم الرحلة.

وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران، في 19 مايو الجاري.

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