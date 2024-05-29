إعلان

BBC

مسؤول إسرائيلي يهاجم نتنياهو ويكشف عن مدة انتهاء الحرب في غزة

09:16 م الأربعاء 29 مايو 2024

غادي آيزنكوت

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

وكالات

وصف غادي آيزنكوت الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي، يوم الأربعاء، عملية تحقيق الاستقرار رفح جنوبي غزة بالأمر المعقد، لافتا إلى أن الأمر قد يستغرق 5 سنوات.

وقال آيزنكوت لإذاعة الجيش الإسرائيلي "من يقول أننا سنحل بعض الكتائب في رفح ثم نعيد الأسرى فهو يزرع وهمًا كاذبًا - وهذا حدث أكثر تعقيدًا بكثير. والحقيقة هي أن الأمر سيستغرق من 3 إلى 5 سنوات لتحقيق استقرار كبير وبعد ذلك سنوات عديدة أخرى لتشكيل حكومة أخرى".

وبشأن إعادة الأسرى في غزة، قال آيزنكوت: "أتمنى أن يتم ذلك، لكنهم منتشرون في عشرات المواقع".

وشن آيزنكوت، هجوما حادا على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال مشاركته في مؤتمر للأمن والشؤون الإستراتيجية نظمته كلية نتانيا، معتبرا أنه يزرع "وهما كاذبا" عبر الشعارات التي يرددها بشأن الحرب على غزة، مشددا على أنه "فشل على الصعيدين الأمني والاقتصادي".

غادي آيزنكوت مجلس الحرب الإسرائيلي معبر رفح رفح الأسرى في غزة نتنياهو
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح
وزير التموين: لن يتم رفع أسعار الخبز السياحي بالمخابز
وزير التموين: "5 أرغفة بجنيه يعتبروا ببلاش.. والناس بتاخد العيش وتنشفه"
حرارة شديدة واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس
مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشًا بداية من يونيو المقبل